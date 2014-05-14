Умер шведский режиссер Малик Бенджеллул

Шведский кинорежиссер Малик Бенджеллул, обладатель кинопремии "Оскар", скончался в возрасте 36 лет. Его тело было обнаружено поздно вечером во вторник, сообщает полиция.

В 2013 году Бенджеллул получил премию "Оскар", а также множество других кинопремий за свой документальный фильм "В поисках Сахарного Человека".

В этой малобюджетной картине рассказана история двух южноафриканцев, которые пытаются выяснить, что стало с американским певцом Сиксто Родригесом.

Режиссер доснимал свой фильм с помощью приложения на iPhone, после того как у него закончились деньги.