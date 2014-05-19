Влюбленные в священников женщины просят отменить целибат

Группа женщин, влюбленных в священников римской католической церкви, обратилась к папе римскому Франциску с просьбой отменить обет безбрачия для священнослужителей.

Письмо к понтифику подписали 26 женщин. Все они, по их утверждениям, состоят в отношениях со священниками, находились в них в прошлом или хотели бы начать такие в будущем.

В тексте обращения женщины пишут о своей боли из-за невозможности жить полноценной жизнью.

Папа Франциск ранее высказывался в поддержку традиции целибата для священнослужителей. При этом еще в 2010 году он допускал, что его позиция может измениться.