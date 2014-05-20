Медведев: Россия не гарантирует целостность Украины

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Медведев назвал пропагандой утверждения о намерении России после Крыма присоединить еще и восток Украины

Россия не может и не собирается гарантировать территориальную целостность Украины, поскольку никогда не брала на себя подобных обязательств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью агентству Bloomberg.

"Мы ничего никому не должны гарантировать, потому что мы никогда не принимали на себя никаких обязательств на эту тему, но мы исходим из того, что самая главная задача - успокоить ситуацию на территории Украины, не гарантировать что-то кому-то, а успокоить эту ситуацию", - заявил российский премьер.

При этом, по словам Медведева, утверждения о намерении России присоединить к себе какую-либо часть Украины являются пропагандой, а сравнение с ситуацией в Крыму неуместно.

Согласно Будапештскому меморандуму от 1994 года о безъядерном статусе Украины США, Россия и Великобритания обязались выступить в качестве стран-гарантов суверенитета и безопасности Украины.

"Пусть прогарантируют"

Медведев в интервью Bloomberg предложил иностранным партнерам дать другие гарантии.

"Пусть нам наши партнеры по диалогу, в том числе Евросоюз и США, что-нибудь прогарантируют — о том, что не будут вмешиваться во внутренние дела Украины, пусть они нам прогарантируют, наши партнеры на Западе, что они не будут втягивать Украину в Североатлантический альянс, что те люди, которые живут на востоке, не потеряют возможности говорить на русском языке, что не придет какой-нибудь безумный "Правый сектор", не начнет их резать", - заявил российский премьер.

Ранее МИД России, отвечая на обвинения в свой адрес о нарушении условий Будапештского меморандума, обвинял ЕС и США в том, что они якобы "активно потворствовали государственному перевороту в Киеве".

Российское дипведомство также заявляло, что Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а "положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов".