Посольство России: слова принца Чарльза возмутительны

22 мая 2014

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Автор фото, Reuters

Российский дипломат в ранге заместителя посла встретится с представителем Форин-офиса в связи с недавними высказываниями принца Уэльского Чарльза о российском президенте Владимире Путине.

"Советник-посланник посольства России Александр Крамаренко встретится сегодня во второй половине дня с представителями министерства иностранных дел Великобритании для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений. В числе запланированных к обсуждению тем – возмутительные высказывания принца Чарльза в Канаде, в отношении которых вчера посольство запросило у Форин-офиса официальные разъяснения", - говорится в комментарии пресс-службы посольства.

Принц Чарльз во время своего визита в Канаду сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Комментируя в частном разговоре политику России в отношении Украины и аннексию Крыма, принц Уэльский заметил: "И теперь Путин делает почти то же самое, что делал Гитлер".

Оброненную наследником британского престола фразу затем процитировал таблоид Daily Mail.

По словам представителя министерства иностранных дел России, "если принц действительно это говорил, подобные ремарки не делают ему чести".

На комментарий российского посольства представители пресс-службы принца Чарльза заявили, что они по-прежнему не намерены обсуждать слова Чарльза.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что принц Уэльский не собирался делать никаких политических заявлений в ходе частной беседы", - добавили они.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон отказался от комментариев. Его заместитель Ник Клегг сказал, что принц "имеет право выразить собственную точку зрения".

Лидер лейбористов Эд Милибэнд, в свою очередь, заявил, что "принц был прав", и что многие британцы разделяют опасения Чарльза по поводу действий Путина на Украине.

"Раздражены и озабочены"

Принц Уэльский сравнил Путина с Гитлером в ходе разговора с Мэриэнн Фергюсон, беженки из Польши, которая потеряла во время Холокоста родственников.

Фергюсон проводила для принца экскурсию по Канадскому музею иммиграции в Галифаксе.

"Он спросил, когда я приехала в Канаду. Я сказала, в 1939 году. Он бросил фразу, что теперь Путин делает некоторые вещи, которые раньше делал Гитлер. Я согласилась с принцем: вы видите, как он захватывает страны - так же, как это делал Гитлер. Принц особо и не говорил ничего о самой России", - рассказала Фергюсон корреспонденту Би-би-си.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дэвид Кэмерон (слева) отказался комментировать ремарки принца Чарльза

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Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил Би-би-си, что для России было бы неправильным отвечать на замечания принца, сделанные в ходе частной беседы.

Накануне корреспонденты Би-би-си связались с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

По словам Пескова, Владимир Путин "не будет сейчас комментировать" высказывания принца Чарльза.

Находящаяся в Москве обозреватель Би-би-си по дипломатическим вопросам Бриджет Кендалл отмечает, что российская пресса отреагировала на фразу Чарльза "поразительным молчанием".

Однако сам факт встречи дипломатов в Лондоне, по мнению Кендалл, свидетельствует о том, что власти России "раздражены и озабочены высказываниями принца значительно больше, нежели это может показаться на первый взгляд".