Силуанов выступил за повышение пенсионного возраста
Российский министр финансов Антон Силуанов в очередной раз высказался за повышение пенсионного возраста в России. Кроме того, по мнению министра, необходимо сократить расходы на оборону.
"Нужно мобилизовать ресурсы - это и бюджет, и госкомпании. Что касается бюджета, маневр есть один - сокращать дотации Пенсионному фонду, здесь и возраст, и целый ряд решений, которые мы не реализовали, огромное количество предложений, к которым мы боязливо подошли. Возможно, есть возможность реализовать эти меры. И оборона", - приводит слова Силуанова в ходе Петербургского экономического форума агентство Интерфакс.
"Два эти крупнейших расходных обязательства делают неповоротливой нашу бюджетную конструкцию", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев неоднократно заявляли, что повышение пенсионного возраста нецелесообразно.
В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин в России составляет 60 лет, а для женщин - 55.
О пенсиях и пенсионном возрасте
В России и без того пенсии у всех практически одинаковые, так что те, кто много зарабатывает, платят отчисления "за себя и за того парня". Теперь хотят еще сильнее наказывать за трудолюбие, активность и социально ответственное поведение, поощряя безделье.