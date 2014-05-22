Силуанов выступил за повышение пенсионного возраста

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Российский министр финансов Антон Силуанов в очередной раз высказался за повышение пенсионного возраста в России. Кроме того, по мнению министра, необходимо сократить расходы на оборону.

"Нужно мобилизовать ресурсы - это и бюджет, и госкомпании. Что касается бюджета, маневр есть один - сокращать дотации Пенсионному фонду, здесь и возраст, и целый ряд решений, которые мы не реализовали, огромное количество предложений, к которым мы боязливо подошли. Возможно, есть возможность реализовать эти меры. И оборона", - приводит слова Силуанова в ходе Петербургского экономического форума агентство Интерфакс.

"Два эти крупнейших расходных обязательства делают неповоротливой нашу бюджетную конструкцию", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев неоднократно заявляли, что повышение пенсионного возраста нецелесообразно.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин в России составляет 60 лет, а для женщин - 55.