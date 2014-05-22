Силуанов выступил за повышение пенсионного возраста

В России и без того пенсии у всех практически одинаковые, так что те, кто много зарабатывает, платят отчисления "за себя и за того парня". Теперь хотят еще сильнее наказывать за трудолюбие, активность и социально ответственное поведение, поощряя безделье.

29 августа 2013