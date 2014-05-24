Фильм "Белый Бог" получил приз "Особый взгляд" в Каннах

Фильм венгерского режиссера Корнеля Мундруцо "Белый Бог" получил приз "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

Картина рассказывает о поисках девочкой своей собаки, которую ее родители прогнали из дома. По сюжету фильма, содержание собак смешанных пород начинает осуждаться в обществе и облагается высоким налогом, из-за чего владельцы таких собак массово их бросают.

По словам режиссера, его картина - аллегория на то, как европейцы относятся к меньшинствам.

Премия жюри - вторая по престижу награда - досталась картине "Форс-мажор" шведского режиссера Рубена Эстлунда, а совместная картина немца Вима Вендерса и бразильца Джулиано Рибейро Сальгадо “Соль Земли” получила специальный приз.

В программу "Особый взгляд" попадают фильмы, которые нацелены на массовую аудиторию в меньшей степени, чем картины из основного конкурса.

В этом году российских картин в конкурсе "Особый взгляд" не было.