СМИ: Россия выделит Сирии 240 млн евро помощи

Россия в этом году выделит Сирии 240 миллионов евро (более 11,2 миллиарда рублей) финансовой помощи для социальных нужд, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный источник в российском правительстве.

По данным газеты, в конце апреля премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому более 46 миллионов евро из этой суммы будут безвозмездно перечислены сирийским властям со счета российского Внешэкономбанка.

По данным источника, сирийское правительство обратилось к России с просьбой оказать Дамаску безвозмездную финансовую поддержку.

В Сирии на 3 июня запланированы президентские выборы, в которых участвует и действующий президент страны Башар Асад.