Взрывы в иракском Мосуле: 21 человек погиб

По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в иракском городе Мосул, сообщает полиция страны.

В числе жертв взрывов двух автомобилей – 10 солдат иракской армии. Ранее в среду в результате взрыва смертника в Багдаде погибли 16 человек.

Всего же за день в Ираке 28 мая в результате нападений смертников погибли по меньшей мере 52 человека, более ста получили ранения.