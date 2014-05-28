Взрывы в иракском Мосуле: 21 человек погиб
- 28 мая 2014
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По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в иракском городе Мосул, сообщает полиция страны.
В числе жертв взрывов двух автомобилей – 10 солдат иракской армии. Ранее в среду в результате взрыва смертника в Багдаде погибли 16 человек.
Всего же за день в Ираке 28 мая в результате нападений смертников погибли по меньшей мере 52 человека, более ста получили ранения.