"Союз" с экипажем успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз ТМА-13М" с новым экипажем, стартовавший с Байконура шесть часов назад, пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме, сообщает Роскосмос.

"Вмешательства космонавтов в работу системы сближения и стыковки "Курс", к счастью, не потребовалось. Корабль "причалил" к российскому сегменту МКС в автоматическом режиме", — сообщил собеседник агентства.

В основной экипаж входят космонавт Роскосмоса Максим Сураев, астронавт НАСА Рид Вайзман, а также астронавт Европейского космического агентства Александер Герст. На борту станции открытия переходных люков с нетерпением ожидают Александр Скворцов, Олег Артемьев (Роскосмос) и Стивен Свонсон (НАСА).