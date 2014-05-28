"Союз" с экипажем стартовал к МКС с Байконура

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-13М", на борту которого находится новый экипаж, стартовал с Байконура на Международную космическую станцию.

Стыковка "Союза ТМА-13М" с МКС намечена через шесть часов после старта — 29 мая в 05:48 по Москве.

На борту корабля находятся российский космонавт Максим Сураев, астронавт НАСА Рид Вайзман, а также астронавт Европейского космического агентства Александер Герст.