В двух районах Ингушетии вводится режим КТО
- 30 мая 2014
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В ряде населенных пунктов Сунженского и Назрановского районов Ингушетии 31 мая вводится режим контртеррористической операции, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Как уточнил представитель пресс-службы, режим КТО вводится в населенных пунктах Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района, а также в 12 населенных пунктах Сунженского района Ингушетии", - сказал
По его словам, в этих районах на период проведения операции будет действовать ряд ограничений для населения и передвижения транспорта.