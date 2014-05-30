В двух районах Ингушетии вводится режим КТО

В ряде населенных пунктов Сунженского и Назрановского районов Ингушетии 31 мая вводится режим контртеррористической операции, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Как уточнил представитель пресс-службы, режим КТО вводится в населенных пунктах Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района, а также в 12 населенных пунктах Сунженского района Ингушетии", - сказал

По его словам, в этих районах на период проведения операции будет действовать ряд ограничений для населения и передвижения транспорта.