Spiegel: Кэмерон грозит Меркель выходом из ЕС

Британия может выйти из Европейского Союза, если следующим главой Еврокомиссии станет люксембургский политик Жан-Клод Юнкер, утверждает немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на якобы сделанное британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном заявление Ангеле Меркель.

По информации издания, Кэмерон предупредил канцлера Германии, что назначение Юнкера может дестабилизировать британское правительство и вынудить его к проведению референдума о членстве в ЕС.

Меркель активно поддерживает кандидатуру бывшего премьер-министра Люксембурга, правоцентриста Юнкера.

Британия и некоторые другие члены Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссию возглавил более энергичный кандидат реформистского склада.

Британский источник в правительстве отказался комментировать статью в журнале Spiegel, но заметил, что это не тот язык, который использовал бы Кэмерон.

По итогам состоявшихся в мае выборов в Европарламент большинство там составляет политическая группа, поддерживающая Жан-Клода Юнкера.