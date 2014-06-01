Арестованный за убийства в Брюсселе изобличен уликами
- 1 июня 2014
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Прокурор во Франции заявил, что арестованный утром в воскресенье в Марселе Мехди Неммуш имел при себе видеозапись, в которой он берет на себя ответственность за нападение на Еврейский музей в Брюсселе.
По его словам, Неммуш попал под влияние исламистов в тюрьме, где отбывал заключение за мелкое уголовное преступление, а затем отправился воевать на их стороне в Сирии, где провел более года.
Как заявил прокурор, Неммуш был задержан в ходе обычной проверки рейсового автобуса на границе. У него также изъяты автомат АКМ и пистолет, которые, вероятно, были использованы им при убийстве трех человек в Брюсселе.