Чижов: Россию из "большой восьмерки" не исключали

Россию не исключили из "Большой восьмерки", это другие члены приняли решение покинуть группу, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, прежде всего, нужно подчеркнуть, что саммит G7 - этот саммит проводится в таком формате впервые за 15, нет, 17 лет - не означает, что Россию исключили в каком-либо формате. Россия никогда не была членом G7, она была членом G8. И этот формат остается. Проведение нынешнего саммита в Брюсселе - результат решения заморозить свое участие, которое приняли семь членов G8. Другими словами, это они покинули формат G8, не Россия", - сказал Чижов (цитата приводится в переводе с английского языка).

При этом Чижов добавил, что на сегодняшний день в Европе доминирует точка зрения, что из тупика в отношениях с Россией надо выходить, а санкции против России столь же сильно, "а может, даже еще больнее" ударят по Евросоюзу.

Сотрудничество с Россией в рамках G8 было прекращено после аннексии Крыма. По мнению Запада, решение присоединить полуостров противоречит международному праву.