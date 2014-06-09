Компьютерная программа впервые прошла тест Тьюринга

Разработанная в России компьютерная программа стала первой в истории, сумевшей пройти знаменитый тест Тьюринга, разработанный еще в 1950 году для определения успешности проектов в области искусственного интеллекта.

Тест удалось пройти программе, созданной российским инженером Владимиром Веселовым и украинцем Евгением Демченко. Компьютер смог убедить 33% жюри, что с ними разговаривает 13-летний мальчик из Одессы Евгений Густман.

Умерший в 1954 году британский математик Алан Тьюринг придумал тест на "человечность" для компьютеров. Главный критерий - способность общаться с людьми так, чтобы они не заподозрили, что имеют дело не с человеком.

Для прохождения теста Тьюринга компьютер должен обмануть как минимум 30% собеседников, ранее ни одной программе этого не удавалось.