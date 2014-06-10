Президент Порошенко определился с помощниками

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Петр Порошенко своими указами назначил новое руководство администрации президента Украины, государственного управления делами, а также первого помощника главы государства.

Администрацию президента возглавит 42-летний Борис Ложкин, до конца прошлого года возглавлявший один из крупнейших на Украине медиа-холдингов UMH Group, в который входили более полусотни брендов на рынках печатной прессы, интернет-СМИ, а также радиостанции.

Председателем Государственного управления делами станет 30-летний Сергей Березенко, который в течение нескольких лет возглавлял главное управление по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации при мэре Леониде Черновецком.

Березенко был одним из руководителей недавней избирательной кампании Петра Порошенко.

Дипломат и журналист

Первым помощником главы государства назначен Юрий Онищенко, занимавший в последние два года пост посла Украины в Норвегии.

Перед этим Онищенко в течение 2009-2012 годов работал директором департамента секретариата главы МИД Украины.

К этому времени относится, в частности, и тот период, когда министром иностранных дел Украины был Петр Порошенко.

Пресс-секретарем президента Украины назначили известного журналиста и телеведущего 35-летнего Святослава Цеголко.

В течение последних десяти лет Цеголко работал на "5 канале", которым владеет новоизбранный глава государства.