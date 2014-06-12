В Индии еще одна девушка найдена повешенной

Еще одна девушка найдена повешенной на дереве в индийском штате Уттар-Прадеш. Ее семья говорит, что девушку изнасиловали.

В этом же штате в мае две девушки 14 и 16 лет были также найдены повешенными. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что подростки подверглись изнасилованию и позже были повешены.

Премьер Индии Нарендра Моди встретится в четверг с руководством штата. Как ожидается, на встрече будет обсуждаться вопрос неэффективности действий местных властей по предотвращению преступлений против женщин.

Внимание властей к преступлениям сексуального характера было усилено после того, как в 2012 году в Дели группа мужчин изнасиловала и убила студентку в автобусе.

В прошлом году после массовых протестов правительство ужесточило наказания за изнасилования.

Теперь подобные преступления рассматриваются в ускоренном порядке, в особо тяжких случаях введена смертная казнь.