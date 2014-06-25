Нигерия: родственники отправили атеиста в психбольницу
- 25 июня 2014
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29-летнего нигерийца, назвавшего себя атеистом, родственники-мусульмане отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Инцидент произошел в нигерийском штате Кано, на территории которого с 2000 года действует шариат.
Родственники Мубарака Бала настояли на его госпитализации, несмотря на то, что первый врач, к которому они обратились, признал пациента здоровым.
Правозащитники из Лагоса, которым удалось связаться с Мубараком Балой, обеспокоены его ухудшающимся состоянием.