Адвокат генерала Колесникова: удар по голове был в СИЗО

Экс-генерал МВД Борис Колесников мог получить травму головы в результате удара "тупым твердым предметом", однако это произошло не в день, когда он выпал из окна здания Следственного комитета, а за полтора месяца до этого.

Об этом Русской службе Би-би-си сообщила адвокат Анна Ставицкая, комментируя сообщения, распространенные в российских СМИ.

"4 мая в изоляторе "Лефортово" он получил травму. Медики однозначно сказали, что эта травма была получена не в результате падения с высоты, а от удара тупым твердым предметом", - сказала Ставицкая, подчеркнув, что речь не идет о дне смерти Колесникова.

Защитник напомнила, что согласно одной из официальных версий травма головы у Колесникова появилась из-за падения с подоконника, а по другой версии – в результате падения с кровати.

Адвокаты решили проверить эти сообщения и заказали экспертизу, которая показала, что Колесникову, вероятно, был нанесен удар.

В середине июня стало известно о том, что Колесников, арестованный в феврале по обвинению в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, выбросился из окна здания Следственного комитета во время допроса.

В МВД Колесников занимал должность замначальника антикоррупционного управления ведомства.