Дмитрий Киселев стал подозреваемым по делу о терроризме

Телеведущий канала "Россия" и глава агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал фигурантом уголовного дела на Украине. Об этом в пятницу на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Организаторы и финансисты терроризма в Украине сегодня не только становятся подозреваемыми, в отношении них, в том числе руководителя этого информационного агентства проводится расследование по статье финансирование терроризма, содействие террористической деятельности", - сказал Наливайченко, уточнив, что речь идет о Киселеве.

Киселев уже отверг эти обвинения украинских властей. "Это продолжение фантазий, в которых живут нацики у власти в Киеве", - цитирует Киселева агентство РИА Новости (входящее в "Россию сегодня").

Киселев известен своими одиозными комментариями по поводу политических событий. Так, в итоговой программе на канале "Россия" он на пике конфликта с Украиной, среди прочего, упоминал, что российский ядерный арсенал позволит превратить США "в радиоактивный пепел".