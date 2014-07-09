КНДР запустила две ракеты малой дальности

Представители объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщили о запуске КНДР двух ракет малой дальности с восточного побережья в направлении Японского моря.

С начала нынешнего года Северная Корея провела несколько испытаний тактических баллистических ракет.

По мнению корреспондента Би-би-си, последний запуск мог быть выражением протеста Пхеньяна в связи с недавним визитом в Сеул председателя КНР Си Цзиньпиня.

Китай является единственным партнером Северной Кореи на международной арене.