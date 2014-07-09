СК сообщает о задержании украинской вертолетчицы

Следственный комитет России предъявил обвинение в причастности к убийству сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина гражданке Украины Надежде Савченко.

По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, Надежда Савченко является военнослужащей вооруженных сил Украины по воинской специальности оператор-наводчик вертолета Ми-24.

Маркин утверждает, что Савченко задержали на территории России и заключили под стражу "в строгом соответствии с российским законодательством".

"По данным следствия, во время военных действий в районе Луганска в июне текущего года, Савченко вступила в батальон "Айдар". Узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала их боевикам", - сказал представитель СК.

Именно по этим координатам, по информации Маркина, 17 июня был произведен минометный обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Впоследствии, как заявляют в СК, Савченко под видом беженки пересекла границу России и была задержана при проверке документов.

Как заявляют в СК, о самом факте задержания было уведомлено посольство Украины в России.

Украинский президент Петр Порошенко поручил Генпрокуратуре и МИД Украины разобраться в ситуации с Надеждой Савченко.