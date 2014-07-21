ООН: более 100 тысяч палестинцев попросили убежища

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщило, что за время текущего конфликта в секторе Газа с просьбой об убежище к ним обратилось более ста тысяч человек.

Это в два раза больше, чем в ходе конфликта в Газе пять лет назад, подчеркнул представитель агентства Крис Гиннесс.

В настоящее время Израиль продолжает интенсивные бомбардировки сектора Газа в рамках операции против боевиков палестинской группировки ХАМАС, которые продолжают запускать снаряды в сторону Израиля.

По данным руководства палестинской автономии, пять человек погибли в городе Газа в понедельник, когда израильский снаряд попал по больнице, и еще 11 - в результате авиаудара по жилому многоквартирному дому.

Таким образом, общее число погибших палестинцев превысило 550 человек.

Как заявляют власти Израиля, за последние 24 часа погибли еще семь военнослужащих. Всего за две недели конфликта погибли 25 военных и двое гражданских израильтян.