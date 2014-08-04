Янукович пытается отменить санкции ЕС через суд
Виктор Янукович, его сыновья Виктор и Александр, а также бизнесмен Сергей Курченко обратились в Европейский суд в Люксембурге с жалобой на санкции, введенные против них Евросоюзом.
Их иски, поданные в середине мая, опубликованы в "Официальном журнале ЕС" в понедельник.
Все истцы просят суд отменить решение Совета ЕС от 5 марта 2014 года "об ограничительных мерах, направленных против отдельных лиц, организаций и органов в связи с ситуацией на Украине".
Истцы, в частности, отмечают, что Совет ЕС не имел достаточной доказательной базы для введения санкций. Янукович также пожаловался на то, что в решении Совета ЕС фигурирует как "бывший президент" - по его мнению, это противоречит закону.
Санкции в отношении Виктора Януковича в виде замораживания активов были введены Евросоюзом в марте.