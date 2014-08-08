В Китае британца осудили на 2,5 года тюрьмы за шпионаж

Суд в Китае признал виновными британского частного сыщика Питера Хамфри и его жену Юй Ин Цзэн, имеющую гражданство США, в незаконной слежке за частными лицами при работе на фармацевтическую компанию GlaxoSmithKline.

Хамфри приговорен к двум с половиной годам заключения, его жена - к двум годам.

По данным следствия, Хамфри и Юй пытались вычислить, кто из сотрудников китайского филиала британской корпорации передал информацию о подкупе врачей и чиновников.

Бывший менеджер китайского филиала GSK британец Марк Рейли в прошлом году был обвинен в организации коррупционной сети, благодаря которой продажи компании выросли на сотни миллионов долларов.

В отношении самой компании GlaxoSmithKline в Китае начато следствие.