Россия завершила учения ВВС на полигоне Ашулук

Масштабные учения российских войск на полигоне Ашулук в Астраханской области завершены, сообщило министерство обороны России.

В них принимали участие более 100 самолетов и вертолетов различных типов, а также силы противовоздушной обороны. Помимо Ашулука в учениях было задействовано воздушное пространство нескольких областей России, включая районы в непосредственной близи от границы с Украиной.

"В настоящее время авиация, принимающая участие в учениях, передислоцирована с оперативных аэродромов на аэродромы постоянного базирования, расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений приступили к погрузке техники для убытия в пункты постоянной дислокации", - цитирует Интерфакс заявление минобороны.

Российские военные учения вызвали обеспокоенность в Киеве и Вашингтоне, где их расценили как провокацию с целью дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Еще в мае российские власти заявили об отводе войск от границы Украины после учений, однако впоследствии представители НАТО и Украины неоднократно сообщали о повышенной военной активности со стороны России в приграничной зоне.