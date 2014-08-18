В США опубликованы результаты вскрытия убитого подростка

Молодой афроамериканец Майкл Браун, застреленный полицейским в американском городе Фергюсон больше недели назад, получил шесть огнестрельных ранений - четыре в руку и два в голову.

Как свидетельствуют опубликованные результаты вскрытия, причиной смерти стали выстрелы в голову, которые, как полагают исследователи, были произведены с расстояния больше 2 футов (примерно 60 см).

Также в ходе экспертизы удалось выяснить, что во время стрельбы юноша был обращен лицом к полицейскому.

По мнению адвоката семьи молодого человека, полицейский не имел права шесть раз стрелять в безоружного Брауна.

Ранее губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал указ о размещении Национальной гвардии США в Фергюсоне, где неделю продолжаются столкновения между полицией и местными жителями, протестующими против убийства юноши.

Смерть чернокожего подростка от руки белого полицейского привела к расовым волнениям в этом пригороде, населенном преимущественно афроамериканцами.

По данным полиции Фергюсона, Браун подозревался в ограблении магазина, совершенном за несколько минут до его гибели.