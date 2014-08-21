Ученые: ботокс может помогать в лечении рака

Инъекции ботокса, которые используются в косметологии для разглаживания морщин, могут быть эффективными в борьбе с некоторыми видами рака. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Science Translational Medicine.

Ученые вводили вещество мышам в нервы желудка. В ходе исследования они заметили, что в результате инъекций замедлялся рост опухолей. Это происходило из-за блокирования сигналов, которые в обычных условиях стимулируют раковые стволовые клетки.

Многообещающие результаты уже привели к первым клиническим исследованиям с участием людей.

По словам ученых, у таких видов лечения большой потенциал. Однако до того, как оно станет привычной практикой, медицине еще придется пройти большой путь.