Полиция Бирмы задержала лодку с 2 млн таблеток экстази

Бирманские власти заявляют, что ВМС удалось задержать судно с наркотиками рядом с южной границей страны. По оценке правоохранительных органов, речь идет о более двух млн таблеток экстази.

По словам высокопоставленного сотрудника полиции, это крупнейшая партия перехваченных наркотиков в Бирме. Кроме того, на судне обнаружено 70 тонн "нелегальной древесины".

По данным ООН, Бирма является одним из главных источников синтетических наркотиков в регионе, в первую очередь, метамфетамина.

При этом довольно серьезные объемы наркотиков отправляются в Японию, Австралию и Новую Зеландию, а также в страны южной Азии.