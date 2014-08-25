Полиция Бирмы задержала лодку с 2 млн таблеток экстази
Бирманские власти заявляют, что ВМС удалось задержать судно с наркотиками рядом с южной границей страны. По оценке правоохранительных органов, речь идет о более двух млн таблеток экстази.
По словам высокопоставленного сотрудника полиции, это крупнейшая партия перехваченных наркотиков в Бирме. Кроме того, на судне обнаружено 70 тонн "нелегальной древесины".
По данным ООН, Бирма является одним из главных источников синтетических наркотиков в регионе, в первую очередь, метамфетамина.
При этом довольно серьезные объемы наркотиков отправляются в Японию, Австралию и Новую Зеландию, а также в страны южной Азии.