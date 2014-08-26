Amazon покупает сервис Twitch почти за $1 млрд

Американский онлайн-магазин Amazon купит сервис трансляций видеоигр Twitch за 970 млн долларов.

Twitch позволяет пользователям загружать и бесплатно просматривать геймплей-видео, которые можно создавать на игровых консолях и персональных компьютерах.

С помощью Twitch также можно обмениваться сообщениями во время игры.

Twitch был запущен в июне 2011 года. В настоящее время портал является одним из самых популярных сервисов для пользовательских трансляций видеоигр.

По информации самого сервиса Twitch, портал ежемесячно посещают 50 млн пользователей, а 1,1 млн пользователей транслируют видео не реже одного раза в месяц.

Полагают, что это приобретение позволит Amazon конкурировать с такими потоковыми видеосервисами, как YouTube и Netfix.

Ранее Amazon запустил собственный потоковый музыкальный сервис, составив конкуренцию аналогичным интернет-ресурсам Spotify и Google.