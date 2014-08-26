В Пскове напали на журналистов, искавших десантников
Возле кладбища под Псковом, где похоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах российские десантники, неизвестные напали на корреспондентов Владимира Роменского с телеканала "Дождь" и Илью Васюнина, представляющего онлайн-издание "Русская планета". Об этом журналисты сообщили в эфире "Дождя".
В пресс-центре МВД России сообщили Русской службе Би-би-си, что информация о нападении на журналистов уточняется.
Владимир Роменский рассказал, что машину журналистов забросали камнями возле кладбища, где они осматривали свежие могилы. Автомобилю прокололи колеса, но корреспондентам удалось выбраться и убежать. Неизвестные заявили, что Роменский и Васюнин "задают слишком много вопросов".
"За этим кладбищем, по всей видимости, очень внимательно наблюдают [...] На нас сразу было совершено нападение", - добавил Роменский.
Ранее Илья Васюнин рассказал Русской службе Би-би-си, что возле дома, где живет семья одного из похороненных солдат, их встретили люди в черной спортивной одежде и стали выяснять цель их приезда.
"Потом они сказали: "Есть поезд в 18:30 в Москву, давайте вы на нем уедете. Не надо ничего узнавать, здесь много болот, вы никуда не уедете. Уже были случаи, что люди пропадают", - привел их слова Васюнин.
Об угрозах в адрес журналистов, расследующих гибель российских десантников, рассказала Русской службе Би-би-си и корреспондент петербургского издания "Фонтанка.ру" Ирина Тумакова.
Кроме того, стало известно о нападении в Пскове двух неизвестных на главного редактора петербургского агентства "Телеграф" Сергея Ковальченко, у которого отняли фотоаппарат.
Таинственные похороны
25 августа портал Slon.ru и телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники сообщили, что на кладбище в деревне Выбуты Псковской области, близ полигона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, прошли похороны нескольких военнослужащих.
Журналисты издания "Псковская губерния", которые отправились на кладбище, опубликовали фотографии свежих могил, которые принадлежат Леониду Кичаткину и Александру Осипову. Судя по табличкам, установленным на крестах, 29-летний Кичаткин скончался 19 августа, а 20-летний Осипов - 20 августа.
Церемония прощания с бойцами ВДВ проходила накануне под присмотром полиции. До сих пор никто не называет причины смерти Кичаткина и Осипова.
"Новая газета" сообщает, что несколько десятков военнослужащих 76-ой Псковской дивизии ВДВ - и контрактники, и срочники - перестали выходить на связь с близкими примерно с 15-16 августа. На вопросы родителей и жен командование дивизии не отвечает, а прибывший в Псков командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов публично заявил: "В нашей десантно-штурмовой бригаде все живы и здоровы".
Министерство обороны России опровергло ранее заявления НАТО об участии военнослужащих псковской дивизии, частично расквартированных в Ростовской области, в "активных боевых действиях" на территории Украины.
Срочникам предлагают контракты?
Глава саратовского областного Союза солдатских матерей Лидия Свиридова сообщила bbcrussian.com, что к ней обратились родственники пропавшего без вести десантника Ильи Максимова. Как говорит мама 20-летнего военнослужащего-контрактника Любовь Максимова, последний раз он выходил на связь 17 августа.
"Общаюсь с замполитом, сказал, что он находится на учениях в Ростовской области две-три недели еще, и что там нет связи. Вся остальная информация – из социальных сетей. Больше ничего не знаем", - сказала Максимова Би-би-си.
По словам Свиридовой, он может находиться в группе из 10 десантников, задержанных Службой безопасности Украины недалеко от границы с Россией с документами и оружием.
Официальных комментариев по поводу этого задержания ни от министерства обороны России, ни от других должностных лиц пока не поступало. Однако анонимный источник в минобороны заявил российским информагентствам, что солдаты, вероятно, случайно заблудились при патрулировании границы.
Как рассказывает Лидия Свиридова, в последние дни ей стали часто звонить родители солдат-срочников, которые говорят, что их направили на учения в Южный округ и им настоятельно предлагают подписать контракты.
"Это уже похоже на систему, а не на какую-то случайность, - говорит руководитель областного Союза солдатских матерей. - Естественно, родители опасаются, ведь на территорию чужого государства без контракта нельзя посылать. Я каждому из родителей предложила написать письменные заявления, изложить суть дела. Ни один не написал. Я думаю, они просто перестраховываются".