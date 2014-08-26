Правообладатель иллюстрации tvrain.ru Image caption Журналист "Дождя" Владимир Роменский рассказал в эфире из Пскова о нападении (скриншот с сайта телеканала)

Возле кладбища под Псковом, где похоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах российские десантники, неизвестные напали на корреспондентов Владимира Роменского с телеканала "Дождь" и Илью Васюнина, представляющего онлайн-издание "Русская планета". Об этом журналисты сообщили в эфире "Дождя".

В пресс-центре МВД России сообщили Русской службе Би-би-си, что информация о нападении на журналистов уточняется.

Владимир Роменский рассказал, что машину журналистов забросали камнями возле кладбища, где они осматривали свежие могилы. Автомобилю прокололи колеса, но корреспондентам удалось выбраться и убежать. Неизвестные заявили, что Роменский и Васюнин "задают слишком много вопросов".

"За этим кладбищем, по всей видимости, очень внимательно наблюдают [...] На нас сразу было совершено нападение", - добавил Роменский.

Ранее Илья Васюнин рассказал Русской службе Би-би-си, что возле дома, где живет семья одного из похороненных солдат, их встретили люди в черной спортивной одежде и стали выяснять цель их приезда.

"Потом они сказали: "Есть поезд в 18:30 в Москву, давайте вы на нем уедете. Не надо ничего узнавать, здесь много болот, вы никуда не уедете. Уже были случаи, что люди пропадают", - привел их слова Васюнин.

Об угрозах в адрес журналистов, расследующих гибель российских десантников, рассказала Русской службе Би-би-си и корреспондент петербургского издания "Фонтанка.ру" Ирина Тумакова.

Кроме того, стало известно о нападении в Пскове двух неизвестных на главного редактора петербургского агентства "Телеграф" Сергея Ковальченко, у которого отняли фотоаппарат.

Таинственные похороны

25 августа портал Slon.ru и телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники сообщили, что на кладбище в деревне Выбуты Псковской области, близ полигона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, прошли похороны нескольких военнослужащих.

Это уже похоже на систему, а не на какую-то случайность. Естественно, родители опасаются, ведь на территорию чужого государства без контракта нельзя посылать Лидия Свиридова, глава саратовского отделения Союза солдатских матерей

Журналисты издания "Псковская губерния", которые отправились на кладбище, опубликовали фотографии свежих могил, которые принадлежат Леониду Кичаткину и Александру Осипову. Судя по табличкам, установленным на крестах, 29-летний Кичаткин скончался 19 августа, а 20-летний Осипов - 20 августа.

Церемония прощания с бойцами ВДВ проходила накануне под присмотром полиции. До сих пор никто не называет причины смерти Кичаткина и Осипова.

"Новая газета" сообщает, что несколько десятков военнослужащих 76-ой Псковской дивизии ВДВ - и контрактники, и срочники - перестали выходить на связь с близкими примерно с 15-16 августа. На вопросы родителей и жен командование дивизии не отвечает, а прибывший в Псков командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов публично заявил: "В нашей десантно-штурмовой бригаде все живы и здоровы".

Министерство обороны России опровергло ранее заявления НАТО об участии военнослужащих псковской дивизии, частично расквартированных в Ростовской области, в "активных боевых действиях" на территории Украины.

Срочникам предлагают контракты?

Глава саратовского областного Союза солдатских матерей Лидия Свиридова сообщила bbcrussian.com, что к ней обратились родственники пропавшего без вести десантника Ильи Максимова. Как говорит мама 20-летнего военнослужащего-контрактника Любовь Максимова, последний раз он выходил на связь 17 августа.

"Общаюсь с замполитом, сказал, что он находится на учениях в Ростовской области две-три недели еще, и что там нет связи. Вся остальная информация – из социальных сетей. Больше ничего не знаем", - сказала Максимова Би-би-си.

По словам Свиридовой, он может находиться в группе из 10 десантников, задержанных Службой безопасности Украины недалеко от границы с Россией с документами и оружием.

Официальных комментариев по поводу этого задержания ни от министерства обороны России, ни от других должностных лиц пока не поступало. Однако анонимный источник в минобороны заявил российским информагентствам, что солдаты, вероятно, случайно заблудились при патрулировании границы.

Как рассказывает Лидия Свиридова, в последние дни ей стали часто звонить родители солдат-срочников, которые говорят, что их направили на учения в Южный округ и им настоятельно предлагают подписать контракты.

"Это уже похоже на систему, а не на какую-то случайность, - говорит руководитель областного Союза солдатских матерей. - Естественно, родители опасаются, ведь на территорию чужого государства без контракта нельзя посылать. Я каждому из родителей предложила написать письменные заявления, изложить суть дела. Ни один не написал. Я думаю, они просто перестраховываются".