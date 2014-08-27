ОБСЕ обеспокоена нападениями на журналистов в Пскове

Представитель ОБСЕ по свободе слова Дунья Миятович осудила нападения на российских журналистов, освещавших тему похорон погибших при неизвестных обстоятельствах российских десантников.

"Я призываю власти быстро и тщательно расследовать эти нападения и предать правосудию исполнителей и организаторов этих событий", - говорится в письме Миятович главе российского МИД Сергею Лаврову.

Во вторник в Пскове на российских журналистов Владимира Роменского (телеканал "Дождь"), Илью Васюнина ("Русская планета"), Нину Петлянову ("Новая газета"), Ирину Тумакову ("Фонтанка.ру"), Сергея Ковальченко и Сергея Зорина (оба из издания "Телеграф") напали неизвестные. Все журналисты занимались расследованием гибели российских десантников, которые могли участвовать в конфликте на Украине.

Кроме того, нападениям подвергся Александр Крутов из журнала "Общественное мнение" в Саратове.

21 и 25 августа были атакованы главный редактор "Дербентских известий" Магомед Ханмагомедов и корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин.

"Эти атаки служат мрачным напоминанием ужасающей ситуации, касающейся безопасности журналистов в России", - говорится в заявлении Миятович.