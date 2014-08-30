Украина отпустила задержанных российских десантников

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Заблудившихся" на востоке Украины в ночь на 25 августа российских десантников отпустили домой

Российские десантники, задержанные на территории Украины, отпущены и вернулись в Россию, сообщил заместитель командующего ВДВ России Алексей Рагозин.

"Переговоры были очень непростыми. Однако здравый смысл восторжествовал, и все закончилось хорошо. Самое главное - все ребята теперь с нами, в России", - заявил генерал-майор.

По его словам, вернувшимся десантникам будет оказана необходимая психологическая и другая помощь.

Украинская сторона считает, что российские солдаты, задержанные в результате вооруженного столкновения, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Россия настаивает на том, что не посылала туда своих военнослужащих, а они попали туда случайно, "заблудившись при патрулировании границы".

"На самом деле это правда, и я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там нет маркированной границы", - заявил недавно президент России Владимир Путин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После задержания десантников доставили в Киев, где позволили журналистам пообщаться с ними

Российская сторона никак не объясняет тот факт, что у десантников отсутствовали знаки отличия, маркировка на их технике также была закрашена, и колонна проникла на территорию соседнего государства на глубину около 20 км.