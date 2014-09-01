Хотя Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило использование ксенона и аргона, методика их обнаружения в организме спортсменов до сих пор не утверждена.

Агентство ввело запрет на использование этих инертных газов еще в мае, но они по-прежнему свободно используются атлетами для повышения спортивных результатов.

Специалисты уже разработали методику обнаружения в организме спортсмена следов этих газов, однако до сих пор не известно, когда может начаться тестирование.

Действие аргона и ксенона основано на том, что при соединении с кислородом газы заставляют организм человека с большей интенсивностью вырабатывать красные кровяные тельца, что повышает выносливость спортсмена.

В начале года в прессе появились сообщения, что российские спортсмены использовали ингаляции "кислородного коктейля" как минимум последние 10 лет - в том числе при подготовке к Олимпийским играм в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.