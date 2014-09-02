Блаттер: "ЧМ-2018 в России под сомнение не ставим"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Мяч в руках Владимира Путина (справа) - символ проведения ЧМ-2018 в России

Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России не подвергается сомнению, в очередной раз повторил президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер.

"Мы не подвергаем сомнению тот факт, что чемпионат мира пройдет в России", - сказал Блаттер.

"Мы выразили доверие организаторам чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Бойкот никогда ни к чему хорошему не приводил", - дал понять Блаттер.

Ранее сразу несколько политиков в Европе обращались с призывом лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году из-за аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

Несколько дней назад российский президент Владимир Путин выразил надежду, что международные санкции из-за событий на Украине не приведут к отмене чемпионата.

"Надеюсь, что нет. ФИФА уже сказала, что футбол и спорт вообще вне политики, и я думаю, что это единственный правильный подход", - сказал Путин, выступая на молодежном форуме на Селигере.

В адрес России звучат обвинения в поддержке сепаратистов на русскоязычном Донбассе. Москва отвергает любые обвинения в наличии российских военных на юго-востоке, а также в вооружении действующих в регионе сепаратистов.

Матчи чемпионата мира-2018 должны пройти на 12 стадионах в 11 городах России.

В настоящий момент комитет по этике ФИФА продолжает расследование правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

В адрес Катара, получившего право провести чемпионат в 2022 году, звучала критика со стороны правозащитников по поводу использования принудительного труда при строительстве спортивных объектов.