ООН: в атмосфере никогда не было так много углекислоты

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Мишель Жарро заявил, что у мирового сообщества осталось крайне мало времени на борьбу с парниковым эффектом.

По данным ВМО, уровень углекислого газа в атмосфере повышается в 2014 году быстрее, чем в любой из предшествующих 30 лет.

Жарро подчеркнул, что рекордное количество парниковых газов на планете приводит к ужесточению климатических условий.

В этом глава ВМО винит сжигание нефтепродуктов в двигателях внутреннего сгорания.

Согласно новому отчету организации, кислотность мирового океана повышается с колоссальной скоростью - также в связи с повышенными выбросами углекислого газа.