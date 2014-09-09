ООН: в атмосфере никогда не было так много углекислоты
Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Мишель Жарро заявил, что у мирового сообщества осталось крайне мало времени на борьбу с парниковым эффектом.
По данным ВМО, уровень углекислого газа в атмосфере повышается в 2014 году быстрее, чем в любой из предшествующих 30 лет.
Жарро подчеркнул, что рекордное количество парниковых газов на планете приводит к ужесточению климатических условий.
В этом глава ВМО винит сжигание нефтепродуктов в двигателях внутреннего сгорания.
Согласно новому отчету организации, кислотность мирового океана повышается с колоссальной скоростью - также в связи с повышенными выбросами углекислого газа.