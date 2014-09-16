Грузия не признает выборы в Крыму

Власти Грузии заявили, что осуждают аннексию автономной республики Крым и, исходя из этого, не признают организованные в Крыму и Севастополе "т.н. местные выборы, которые прошли с грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины".

"Грузия еще раз выражает твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.

В минувшее воскресенье в Крыму прошли выборы депутатов парламента. Украинские власти назвали эти выборы нелегитимными.