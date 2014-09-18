В Техасе казнена женщина, осужденная за убийство ребенка

В Техасе приведен в исполнение смертный приговор Лайзе Коулмэн, признанной виновной в умышленном убийстве ребенка ее подруги.

Погибший ребенок страдал от недоедания, на его теле обнаружены сотни шрамов и следов того, что его связывали и били.

Мать ребенка Марселла Уильямс отбывает пожизненное заключение.

Коулмэн была приговорена к смертной казни, так как против нее было выдвинуто дополнительное обвинение в похищении 9-летнего ребенка - она не позволяла ему выходить из дома.

Адвокат Коулмэн пытался добиться пересмотра смертного приговора на основании того, что, по его мнению, суд был предубежден против его подзащитной из-за ее сексуальной ориентации, однако в минувший понедельник жалоба была отклонена.

С начала года это уже восьмая казнь в Техасе.