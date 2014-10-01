Россия заморозила программу обмена школьниками с США

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Россия приостановила на два года участие в программе школьного обмена с США Future Leaders Exchange. По данным российских властей, это произошло после того, как один из школьников не вернулся на родину.

"Мы глубоко сожалеем о решении российских властей закрыть программу, которая в течение 21 года выстраивала глубокие и прочные связи между нашими народами", - прокомментировал решение российской стороны посол США в Москве Джон Теффт.

По его словам, благодаря FLEX более 8 тысяч российских старшеклассников посетили США, где жили в американских семьях, учились в школе и "знакомили миллионы американцев в 50 штатах США с лучшим, что есть в России".

По словам Теффта, США по-прежнему поддерживают программы обмена, которые "продвигают культурные связи и взаимопонимание между россиянами и американцами".

Программа, в которой также принимают участие школьники из Украины, Казахстана, Киргизии, Грузии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Армении и Азербайджана, полностью оплачивается США, включая проезд и медстраховку.

По словам уполномоченного президента России по правам ребенка Павла Астахова, российская сторона приостановила участие в программе после того, как один из школьников не вернулся из США, где власти оформили на него опеку.

"Одна из причин - грубое нарушение принимающей стороной обязательств по безусловному возвращению прибывших на обучение школьников, - написал Астахов в своем "Твиттере". - В результате действий, противоречащих соглашению и правилам программы, российский подросток остался в США".

В свою очередь, уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека Константин Долгов заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с США в сфере образования, но только "на условиях соблюдения российских законов".

Некоммерческая программа обмена FLEX была одобрена конгрессом США в 1992 году и предполагала поездки школьников из стран бывшего СССР в США для знакомства с культурой этой страны и изучения языка.