Активистка из Сомали получила награду в Норвегии

Активистка против женского обрезания из Сомали стала первой африканской женщиной, получившей королевский Норвежский орден Святого Олафа - государственную награду Норвегии.

Сафия Аби Хаазе, сама прошедшая через женское обрезание и ставшая жертвой домашнего насилия, бежала из Сомали в 1992 году.

В Норвегии Сафия, не получившая образования на родине, проучилась в школе и получила университетский диплом медсестры. Сейчас Сафия Аби Хаазе в числе других работает при норвежском правительстве над планом действий по борьбе с женским обрезанием.

Ритуал обрезания, заключающийся в удалении или травмировании внешних частей женских половых органов, практикуется в ряде стран Африки, Ближнего Востока и Азии, где считается, что эта процедура готовит девочек ко взрослой жизни и материнству. Операция представляет серьезную опасность для здоровья женщины, зачастую приводит к кровотечениям, проблемам с мочеиспусканием, бездетности и риску рождения у прооперированных женщин мертвых младенцев.