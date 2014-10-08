На юго-востоке Турции введен комендантский час

Власти Турции объявили комендантский час в юго-восточных регионах страны, где продолжаются столкновения протестующих с полицией.

Ранее сообщалось, что 21 человек погиб, десятки задержаны после акций протеста, прошедших в Турции. Их вызвал штурм боевиками "Исламского государства" сирийского города Кобани, населенного преимущественно курдами.

С понедельника в Турции проходят акции протеста курдов, требующих, чтобы Анкара вмешалась в сирийский конфликт.