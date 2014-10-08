На юго-востоке Турции введен комендантский час
- 8 октября 2014
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Власти Турции объявили комендантский час в юго-восточных регионах страны, где продолжаются столкновения протестующих с полицией.
Ранее сообщалось, что 21 человек погиб, десятки задержаны после акций протеста, прошедших в Турции. Их вызвал штурм боевиками "Исламского государства" сирийского города Кобани, населенного преимущественно курдами.
С понедельника в Турции проходят акции протеста курдов, требующих, чтобы Анкара вмешалась в сирийский конфликт.