Политик из Гвинеи лишился шести статуй Майкла Джексона

Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг вынужден отказаться от имущества во Флориде стоимостью в 30 млн долларов.

Среди продаваемых лотов - особняк во Флориде, автомобиль "Феррари" и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину.

Министерство юстиции США предупредило сына главы африканской республики, что на американской территории не место нечестно добытым средствам.

При этом прокуратура США не смогла наложить арест на самолет Gulfstream, который находится на территории Экваториальной Гвинеи.

Обианг-младший утверждает, что все его американское имущество было приобретено на законно добытые средства.