Лидеры G20 обещают экономические реформы ради роста

Участники саммита "Большой двадцатки" согласовали экономические реформы, призванные увеличить рост их экономик дополнительно на 2,1% к 2018 году.

"Это привнесет в глобальную экономику более 2 триллионов долларов и создаст миллионы рабочих мест", - говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в австралийском Брисбене.

Российский президент Владимир Путин покинул Брисбен до обсуждения декларации саммита.

Вместо него на итоговом заседании присутствовал министр финансов Антон Силуанов.