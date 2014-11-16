Лидеры G20 обещают экономические реформы ради роста
Участники саммита "Большой двадцатки" согласовали экономические реформы, призванные увеличить рост их экономик дополнительно на 2,1% к 2018 году.
"Это привнесет в глобальную экономику более 2 триллионов долларов и создаст миллионы рабочих мест", - говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в австралийском Брисбене.
Российский президент Владимир Путин покинул Брисбен до обсуждения декларации саммита.
Вместо него на итоговом заседании присутствовал министр финансов Антон Силуанов.