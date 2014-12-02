Южная Корея поставит у границы с КНДР ёлку на Рождество

Власти Южной Кореи разрешили установить возле границы с Северной Кореей большую рождественскую ёлку - несмотря на то, что это наверняка вызовет гнев Пхеньяна.

В октябре этого года южнокорейцы из соображений безопасности демонтировали приграничную башню, которую украшали как ель в преддверии Рождества.

Сооружение было видно с сопредельной территории и атеистический режим Пхеньяна усматривал в его существовании элемент религиозной пропаганды.

О временной установке рождественского дерева у границы с КНДР обратилась к южнокорейским властям организация "Христианский совет Кореи".

Во вторник министерство обороны в Сеуле одобрило ходатайство христиан: украшенную и ярко освещенную ёлку поставят у границы 23 декабря - как сказал представитель минобороны, "чтобы молиться за мир".

Христиане обещают убрать дерево через две недели после праздника.