Поп-звезду в Пакистане подозревают в богохульстве
- 3 декабря 2014
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Полиция Пакистана начала расследование в отношении бывшей поп-звезды и актера Джунаида Джамшеда.
Одно из сообществ мусульман-суннитов обвинило Джамшеда в богохульстве после появления в интернете видео, где певец делает пренебрежительные замечания в адрес одной из жен пророка Мухаммеда.
После того как видеоролик был многократно переопубликован в сети, Джамшед выпустил видеообращение, в котором просит прощения за свои слова.
Правозащитники отмечают, что дела о богохульстве в Пакистане зачастую становятся одним из способов сведения личных счетов.