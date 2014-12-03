Поп-звезду в Пакистане подозревают в богохульстве

Полиция Пакистана начала расследование в отношении бывшей поп-звезды и актера Джунаида Джамшеда.

Одно из сообществ мусульман-суннитов обвинило Джамшеда в богохульстве после появления в интернете видео, где певец делает пренебрежительные замечания в адрес одной из жен пророка Мухаммеда.

После того как видеоролик был многократно переопубликован в сети, Джамшед выпустил видеообращение, в котором просит прощения за свои слова.

Правозащитники отмечают, что дела о богохульстве в Пакистане зачастую становятся одним из способов сведения личных счетов.