Корабль НАСА "Орион" приводнился в Тихом океане
- 5 декабря 2014
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Космический корабль НАСА "Орион" успешно завершил первый тестовый полет и приводнился в Тихом океане, сообщает НАСА.
В пятницу "Орион" стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск корабля несколько раз откладывался.
"Орион" совершил первый тестовый беспилотный полет на расстояние 5,8 тысяч километров от Земли.
Накануне старт корабля был отложен в связи с проблемами в топливном клапане.
Этот корабль предназначен для дальних полетов в космос, в том числе к Марсу.