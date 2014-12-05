Корабль НАСА "Орион" приводнился в Тихом океане

Космический корабль НАСА "Орион" успешно завершил первый тестовый полет и приводнился в Тихом океане, сообщает НАСА.

В пятницу "Орион" стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск корабля несколько раз откладывался.

"Орион" совершил первый тестовый беспилотный полет на расстояние 5,8 тысяч километров от Земли.

Накануне старт корабля был отложен в связи с проблемами в топливном клапане.

Этот корабль предназначен для дальних полетов в космос, в том числе к Марсу.