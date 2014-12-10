Самым высокооплачиваемым музыкантом года стал Dr. Dre

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Помимо сольного творчества, Dr. Dre занимался продюсированием успешных рэп-исполнителей

Рэпер Андре Роммел Янг, выступающий под псевдонимом Dr. Dre, стал самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии Forbes - притом, что не выпускал альбомов 14 лет.

Секрет 49-летнего рэп-продюсера - в своевременной продаже основанной им компании Beat Electronics, производящей наушники и прочую музыкальную технику, электронному гиганту Apple.

По условиям соглашения, Янг лично получил не менее 620 млн долларов из 3 млрд общей суммы сделки.

Остальные исполнители в списке бизнес-издания получили свой доход более привычным для музыкантов способом - гастролями и продажами альбомов.

На втором месте расположилась видная американская поп-певица Бейонсе со 115 млн долларов, на третьем - ветераны кантри-рока The Eagles со 100-миллионным доходом.

Также в десятку попали Пол Маккартни, Bon Jovi, Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, One Direction, Кэлвин Харрис и малоизвестный за пределами США кантри-исполнитель Тоби Кит.