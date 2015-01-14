Суд Испании принял иск от "внебрачной дочери" короля

Верховный суд Испании принял к рассмотрению иск о признании отцовства короля Испании Хуана Карлоса I, в прошлом году оставившего свой трон.

Гражданка Бельгии Ингрид Сартьо утверждает, что является внебрачной дочерью испанского монарха.

По словам заявительницы, Хуан Карлос вступил в близкие отношения с ее матерью, будучи женатым на королеве Софии.

Представители королевского дома, комментируя подачу иска, заявляли, что утверждения Сартьо не заслуживают доверия. Ранее испанский суд отклонил аналогичный иск.

Хуан Карлос утратил иммунитет от судебного преследования в прошлом году, когда отрекся от престола в пользу своего сына, короля Филиппа.

Во время правления Хуана Карлоса циркулировало много неподтвержденных сообщений о супружеской неверности короля и о наличии у него внебрачных детей.