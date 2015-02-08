Принц Чарльз призвал помочь христианам Ближнего Востока

Принц Уэльский, наследник британской короны, в интервью Би-би-си выразил глубокую озабоченность бедственным положением христиан на Ближнем Востоке.

По его словам, планомерное преследование христианских общин в этом регионе приведет к тому, что в будущем их останется совсем мало.

Тем не менее, христиане - лишь одна из многих преследуемых конфессий в мире, напоминает принц Чарльз.

Он находится с шестидневным визитом в Иордании и странах Персидского залива. В воскресенье ожидается его встреча с королем Иордании Абдаллой, которому принц Чарльз планирует высказать солидарность Великобритании в его борьбе с группировкой "Исламское государство".