Тысячи китайцев пострадали в результате землетрясения

Более 10 тысяч человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,4.

Оно произошло на юго-западе Китая, в провинции Юньнань, говорится в заявлении местных властей.

В результате подземных толчков было разрушено около 280 жилых домов, информации о погибших нет, сообщило агентство Синьхуа.