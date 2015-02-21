Тысячи китайцев пострадали в результате землетрясения
- 21 февраля 2015
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Более 10 тысяч человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,4.
Оно произошло на юго-западе Китая, в провинции Юньнань, говорится в заявлении местных властей.
В результате подземных толчков было разрушено около 280 жилых домов, информации о погибших нет, сообщило агентство Синьхуа.